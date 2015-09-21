القبض على خلية إرهابية و بحوزتهم متفجرات وأسلحة بالإسماعيلية

قال مصدر أمني بالإسماعيلية أنه تم إلقاء القبض على أخطر خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن والجيش وبحوزتهم متفجرات وأسلحة،

وأضاف المصدر أنه توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مسئولي تنظيم الإخوان الإرهابى بإعادة هيكلة لجان.

العمليات النوعية بنطاق مدينتي الإسماعيلية وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية واستحداث عدد من البؤر والخلايا الإرهابية التي تضم عناصر لجان العمليات النوعية الشبابية الهاربة والغير مرصودة أمنيًا بالنظر لضبط العديد من لجان العمل النوعي للمحافظة وقيامهم برصد وتحديد بعض أعضاء هيئة الشرطة تمهيدًا لإستهدافهم .

> وأمكن تحديد وضبط عدد 9 من عناصر ذلك التحرك، وقد أسفر تفتيش الأوكار التنظيمية المستخدمة لتخزين المتفجرات عن العثور على العديد من الأسلحة والمضبوطات و هم، “2″ بندقية آلية عيار 7,62×39 ،”3″ خزينة سلاح آلي،”32″ طلقة آلية عيار 7,62×39، ”100″ طلقة عيار 9 ملي، “3″ فرد خرطوش محلي الصنع، ”5″ عبوات ’’3 عبوات هيكيلية مُعدة للإستخدام – عبوة هيكلية مُجهزة -عبوة هيكلية صغيرة الحجم‘‘ .

كما أكد الفحص إضطلاع هؤلاء المضبوطين بإرتكاب عدد “29″ عملية إرهابية أبرزها، إضرام النيران بثلاث سيارات ’’ أحدهم مملوكة لأحد ضباط الشرطة – الصحفي علاء سليم – المواطن رسمى نجيب‘‘، و إضرام النيران بخمس سيارات ميني باص أمام مقار الجمعية التعاونية بالإسماعيلية، و إستهداف عدد من المنشآت الحكومية ’’محطات السكة الحديد بمحافظة الإسماعيلية – إضرام النيران ببرج لإحدى شركات الإتصالات – سنترال ومكتب بريد الإسماعيلية – مكتب الشهر العقارى بمدينة القنطرة غرب ‘‘، و وضع عبوات متفجرة أمام ’’ماركت مترو – بنك CIB – مدرستى المنار الخاصة والقديس يوسف‘‘ .

وقال المصدر إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين . وستستمر أجهزة وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها فى ملاحقة أعضاء وكودار الجماعة الإرهابية وتجفيف منابع الدعم اللوجستي لعناصرها والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد و ردع كل من تسول له نفسه إرتكاب أية أعمال إجرامية تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية فى كافة ربوع الجمهورية.