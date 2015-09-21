قوات التحالف تشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء

شنت قوات التحالف التى تقودها المملكة العربية السعودية غارات جوية عنيفة على عدة مواقع للحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء مما أدى إلى تدمير عدة مبانى وسط العاصمة اليمنية صنعاء فى محاولة لوقف تقدم الحوثيين وقد سارعت قوات الانقاذ نحو موقع الحادث من اجل البحث عن ناجيين وسط انقاض المنازل المدمرة وحسبما ذكرت وكالة رويترز الإخبارية فقد لقى نحو 4500 مدنى مصرعهم منذ بدء غارات التحالف فى مارس الماضى.



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أعمدة الدخان تتصاعد من أحد الأبنية جراء القصف



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الأهالى يحاولون إنقاذ ما يمكن انقاذه



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فرق الإنقاذ تحاول البحث عن ناجين



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تسببت الغارات فى تدمير عدة منازل



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رفع سيارة بواسطة ونش



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أحد الأشخاص يبحث عن ذويه فى المنزل المدمر



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محاولة قوات التحالف وقف سيطرة الحوثيين على مناطق باليمن



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آثار التدمير



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أحد الأشخاص يبكى فقدانه ذويه



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محاولة البحث عن ناجيين



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محاولة البحث عن ناجيين



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آثار التدمير



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شخص يبكى منزله