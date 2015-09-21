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قوات التحالف تشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء

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شنت قوات التحالف التى تقودها المملكة العربية غارات جوية عنيفة على عدة مواقع للحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء مما أدى إلى تدمير عدة مبانى وسط العاصمة اليمنية صنعاء فى محاولة لوقف تقدم الحوثيين وقد سارعت قوات الانقاذ نحو موقع الحادث من اجل البحث عن ناجيين وسط انقاض المنازل المدمرة وحسبما ذكرت وكالة رويترز فقد لقى نحو 4500 مدنى مصرعهم منذ بدء غارات التحالف فى مارس الماضى.

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محاولة البحث عن ناجيين

محاولة البحث عن ناجيين -اليوم السابع -9 -2015
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محاولة البحث عن ناجيين

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