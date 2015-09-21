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طيران النظام السورى يقصف أحد أسواق حلب التابعة لسيطرة المعارضة

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جددت قوات النظام السورى قصف شمال البلاد وخاصة مدينة "حلب"، وذلك لتدمير مواقع تمركز المعارضة، وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن طائرات النظام السورى قد قصفت بالبراميل المتفجرة احد الاسواق بمدينة حلب مما ادى الى مقتل مالايقل عن 18 شخص فضلا عن اصابة العشرات وتدمير عدد من المبانى فى المنطقة بحسب ما جاء فى وكالة الانباء الفرنسية

أفاد المرصد السورى بأن 18 مدنى على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح. -اليوم السابع -9 -2015
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أفاد المرصد السورى بأن 18 مدنى على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح.

قوات النظام استهدفت حى
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قوات النظام استهدفت حى "الشعار" الخاضع لسيطرة الفصائل المقاتلة فى مدينة حلب.

يتسابق السوريون فى المنطقة الآن لإسعاف المصابين جراء القصف. -اليوم السابع -9 -2015
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يتسابق السوريون فى المنطقة الآن لإسعاف المصابين جراء القصف.

فيما يتم البحث عن ناجين تحت الأنقاض. -اليوم السابع -9 -2015
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فيما يتم البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

جانب من الدمار فى حلب بشمال سوريا. -اليوم السابع -9 -2015
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جانب من الدمار فى حلب بشمال سوريا.

مقتل مالا يقل عن 18 فرد فى الغارة -اليوم السابع -9 -2015
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مقتل مالا يقل عن 18 فرد فى الغارة

جانب من الدمار الذى لحق بالمنطقة -اليوم السابع -9 -2015
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جانب من الدمار الذى لحق بالمنطقة

اثار قصف طائرات النظام السورى لاحد اسواق مدينة حلب -اليوم السابع -9 -2015
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اثار قصف طائرات النظام السورى لاحد اسواق مدينة حلب

جانب من الدمار فى حلب بشمال سوريا. -اليوم السابع -9 -2015
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جانب من الدمار فى حلب بشمال سوريا.


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