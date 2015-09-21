وزير خارجية الإمارات يدلى بصوته فى انتخابات المجلس الاتحادى من نيويورك

حرص وزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد آل نهيان بالإدلاء بصوته فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى خلال تواجده فى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد حرص "بن زايد" على الحضور إلى مقر اللجنة مرتديا زيا غير رسمى حيث ارتدى بنطلون جينز وتى شيرت، وأكد أن انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى هى خطوة من خطوات التمكين التى وعد بها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

كما أكد على أهمية المشاركة فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2015 التى تبدأ يوم الثالث من شهر أكتوبر المقبل.. واصفا العملية الديمقراطية فى الدولة بأنها استحقاق وطنى وأولوية رئيسية تتطلب مشاركة فاعلة مبنية على المصلحة العامة للدولة لاختيار أعضاء فاعلين ومساهمين رئيسيين فى خدمة الوطن والارتقاء بالمواطن.