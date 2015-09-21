أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير خارجية الإمارات يدلى بصوته فى انتخابات المجلس الاتحادى من نيويورك

Google+ Print
وزير خارجية الإمارات يدلى بصوته فى انتخابات المجلس الاتحادى من نيويورك وزير خارجية الإمارات يدلى بصوته فى انتخابات المجلس الاتحادى من نيويورك
حرص وزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد آل نهيان بالإدلاء بصوته فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى خلال تواجده فى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد حرص "بن زايد" على الحضور إلى مقر اللجنة مرتديا زيا غير رسمى حيث ارتدى بنطلون جينز وتى شيرت، وأكد أن انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى هى خطوة من خطوات التمكين التى وعد بها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

كما أكد على أهمية المشاركة فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2015 التى تبدأ يوم الثالث من شهر أكتوبر المقبل.. واصفا العملية الديمقراطية فى الدولة بأنها استحقاق وطنى وأولوية رئيسية تتطلب مشاركة فاعلة مبنية على المصلحة العامة للدولة لاختيار أعضاء فاعلين ومساهمين رئيسيين فى خدمة الوطن والارتقاء بالمواطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365