محمد بن راشد يستقبل وفوداً عربية وأجنبية في عزاء نجله راشد

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم وفودا عربية وأجنبية رسمية قدموا التعازي إلى سموه في رحيل نجله الأكبر المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه .

فقد تقبل سموه وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي العزاء في رحيل نجله الأكبر الشيخ راشد من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له الذي قدم صادق عزائه ومواساته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأنجاله راجيا الله العلي القدير أن يتغمد المرحوم الشيخ راشد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته .

كما تقبل سموه التعازي بهذا المصاب الجلل من معالي جان إيف لودريان وزير الدفاع الفرنسي والوفد المرافق له الذي أعرب عن أسفه العميق والحكومة الفرنسية بفقدان هذا الشاب معربا عن أمله في أن يرحمه الله ويجعل الصبر حليف والده واشقائه وعموم آل مكتوم الكرام .

> وتقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعازي فخامة الرئيس الأفغاني التي نقلها لسموه مبعوثه الخاص معالي أجمل علي المستشار والممثل الخاص لرئيس جمهور افغانستان الاسلامية الصديقة .

كما تقبل سموه عزاء الحكومة البريطانية الذي نقله إلى سموه وأنجاله وآل مكتوم مبعوثها الخاص في اليمن وسلطنة عمان السير ألن دنكن يرافقه سعادة فيليب بارام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة حيث أعرب السير دنكن عن أسف الحكومة البريطانية بوفاة المرحوم الشيخ راشد ومواساتها لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأنجاله وشعب الإمارات .

وتقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأنجاله التعازي من أسر وذوي شهداء قواتنا المسلحة في اليمن الذين أعربوا عن حزنهم الشديد لفقدان شاب من شباب الوطن الغالي راجين الله عز وجل أن يتغمد الشيخ راشد وشهداء الوطن بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته . إنا لله وإنا إليه راجعون .

حضر مجلس العزاء سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية و سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات و سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم و سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين .