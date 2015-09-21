استعداد المرأة للمشاركة الاجتماعية يزداد أثناء وبعد الدورة الشهرية

أظهرت دراسة طبية أن خطوة إقدام النساء على مشاركة مواردهن مع الغرباء فى إطار سلوك تعاونى تأتى عقب فترة وجيزة من الحيض، وكانت الدراسات السابقة قد أشارت إلى أن تذبذب مستويات هرمون "الأستروجين" يعمل على تغيير السلوك الاجتماعى للمرأة على مدى الدورة الشهرية.. ولكن توصل الآن علماء النفس فى جامعة "جوته" الألمانية إلى أن الرغبة فى مشاركة الآخرين الموارد الخاصة مع الغرباء تتغير وفقا لتقلب مستويات هرمون "الأستروجين".

وفى سياق الدراستين بمشاركة أكثر من 400 سيدة ألمانية وأمريكية، قارن الباحثون الاستعدادات للتعاون بين النساء أثناء فترة الطمث وبعد انقضاء الحيض بفترة وجيزة، وقياس مستويات هرمونى "الأستروجين" و"البروجستيرون" المرتفعة، حيث قام الباحثون بقياس استعدادات الفرد للتعاون، وقياس مستوى الراحة النفسية، فضلا عن القيم الاجتماعية والتوجيه.

وأظهرت النتائج أن النساء كن الأكثر ميلا بشكل ملحوظ لتقاسم مورادهن الخاصة مع الغرباء أثناء وبعد فترة وجيزة من الحيض، بالمقارنة بأيام التبويض.