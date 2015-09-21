4 نصائح طبية لمرضى فيروس C متلقى العلاجات الجديدة

أكد الدكتور جمال عصمت، أستاذ الكبد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أنه على المرضى الذين تلقوا علاجات فيروس سى باستخدام السوفالدى والأدوية الأخرى وبعد انتهاء العلاج بــ 12 أسبوعًا عليهم اتباع 4 خطوات مهمة لتجنب حدوث مضاعفات وللتأكد من الشفاء التام وعدم تطور حالة التليف الموجودة بالكبد وتجنب العدوى بفيروس بى.

وقال الدكتور جمال عصمت، إنه يجب على المريض الذى أنهى العلاج بالعقاقير الجديدة لفيروس سى عمل تحليل "بى سى أر" للتأكد من الشفاء التام وسوف يتم إعطاؤهم شهادة شفاء تام وبأنهم أصبحوا خاليين من المرض.

وأشار إلى أنه فى حال وجود الفيروس وأن المريض لم يستجب للعلاج سيتم عمل فحوص أخرى لهم وسوف يتم صرف العلاجات الجديدة المتطورة ابتداء من نوفمبر القادم مؤكدًا ضرورة عمل تطعيم ضد فيروس بى إذا لم يتم تطعيمهم فى السابق وإجراء تحليل لباقى أفراد الأسرة للتأكد من خلوهم من العدوى بالفيروس علمًا بأن الوزارة ستقوم بعلاج أى شخص إذا ثبت وجود الفيروس لديه.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمرضى الذين تم علاجهم ولكنهم يعانون من تليف بالكبد فإنهم يجب التردد على مراكز العلاج كل ثلاثة أشهر لعمل فحص بالموجات فوق الصوتية لمتابعة حالة الكبد وعلاج أى خلل يمكن أن يصيب المريض مبكرًا حيث إنه فى هذه الحالة تكون نسب الشفاء أكثر من 90% موضحًا أن المريض إذا أهمل نفسه ولم يذهب للمتابعة الدورية اعتقادًا بأن شفاءه من الفيروس كاف لعدم إجراء هذه المتابعة فيمكن أن يفاجأ بحدوث خلل فى الكبد بالرغم من التخلص من فيروس سى.