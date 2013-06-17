أخبار عاجلة

العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

منسق "أزهريون" ساخرا: العريفي يدعو للجهاد ضد سوريا ثم يطير ليقضي نزهة عائلية

Google+ Print
منسق "أزهريون" ساخرا: العريفي يدعو للجهاد ضد سوريا ثم يطير ليقضي نزهة عائلية منسق "أزهريون" ساخرا: العريفي يدعو للجهاد ضد سوريا ثم يطير ليقضي نزهة عائلية
نصر: "تجار الدين" يجعلون الدين أداة تخدم السلطان حتى وإن كان صهيونيا

كتب : وائل فايز منذ 3 دقائق

هاجم الشيخ محمد عبدالله نصر، منسق حركة "أزهريون مع الدولة المدنية"، الداعية السعودي الدكتور محمد العريفي، قائلا: "عجبا لك تدعو للجهاد ضد سوريا بدلا من إسرائيل ثم تركب الطائرة إلى بلاد لا تغيب عنهاالشمس لتمضي نزهة عائلية بعد أن أنهيت مهمتك في إلقاء خطبة جمعة صاغتها المخابرات الأمريكية لتلقيها في دولة الفوضى الإخوانية واختارت له منبر مسجد فاتح عمرو بن العاص".

وأضاف نصر، في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "وكأن قتل السوريين فتح أمريكي لسوريا هؤلاء هم تجار الدين الذين يجعلون الدين مطية لخدمة السلطان أيا كان حتى لو كان السلطان صهيونيا كأوباما".

ووجّه نصر رسالة للعريفي قائلا: "مصر ليست مطية، ومنابرها لن تهان بعد الآن، وسوريا الرباط ستبقى وأوباما الذي ظللت عليه عاكفا سيسقط هو ونظامه الرأسمالي".

ولفت إلى أن "الشرق الأوسط الجديد" ستبنيه الثورة وليست أمريكا وسيهدم عروش كل الحكام "الخونة الصهاينة"، بحسب تعبيره.

وردد نصر قائلا: "يسقط تجار الدين، وسيبقى الدين وسيمضون هم إلى مزبلة التاريخ، يسقط من جعل الدين للشعوب أفيونا، يسقط من جعل الدين خمرا للشعوب تسكر به لتنسى فقرها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر