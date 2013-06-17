منسق "أزهريون" ساخرا: العريفي يدعو للجهاد ضد سوريا ثم يطير ليقضي نزهة عائلية

نصر: "تجار الدين" يجعلون الدين أداة تخدم السلطان حتى وإن كان صهيونيا

كتب : وائل فايز منذ 3 دقائق

هاجم الشيخ محمد عبدالله نصر، منسق حركة "أزهريون مع الدولة المدنية"، الداعية السعودي الدكتور محمد العريفي، قائلا: "عجبا لك تدعو للجهاد ضد سوريا بدلا من إسرائيل ثم تركب الطائرة إلى بلاد لا تغيب عنهاالشمس لتمضي نزهة عائلية بعد أن أنهيت مهمتك في إلقاء خطبة جمعة صاغتها المخابرات الأمريكية لتلقيها في دولة الفوضى الإخوانية واختارت له منبر مسجد فاتح مصر عمرو بن العاص".

وأضاف نصر، في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "وكأن قتل السوريين فتح أمريكي لسوريا هؤلاء هم تجار الدين الذين يجعلون الدين مطية لخدمة السلطان أيا كان حتى لو كان السلطان صهيونيا كأوباما".

ووجّه نصر رسالة للعريفي قائلا: "مصر ليست مطية، ومنابرها لن تهان بعد الآن، وسوريا الرباط ستبقى وأوباما الذي ظللت عليه عاكفا سيسقط هو ونظامه الرأسمالي".

ولفت إلى أن "الشرق الأوسط الجديد" ستبنيه الثورة وليست أمريكا وسيهدم عروش كل الحكام "الخونة الصهاينة"، بحسب تعبيره.

وردد نصر قائلا: "يسقط تجار الدين، وسيبقى الدين وسيمضون هم إلى مزبلة التاريخ، يسقط من جعل الدين للشعوب أفيونا، يسقط من جعل الدين خمرا للشعوب تسكر به لتنسى فقرها".