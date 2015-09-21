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لصحتك وصحة جنينك تجنبى كريمات التشقير والصبغة أثناء الحمل

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لصحتك وصحة جنينك تجنبى كريمات التشقير والصبغة أثناء الحمل لصحتك وصحة جنينك تجنبى كريمات التشقير والصبغة أثناء الحمل
على الرغم أن الإرهاق والمشاكل الصيحة من أهم الأعراض المصاحبة لفترة الحمل، إلا أن ذلك لا يمنع المرأة من الاهتمام بمظهرها وجمالها، حتى تشعر بالثقة والراحة النفسية، ولكن هناك بعض المحاذير التى ينبه إليها الأطباء فيما يتعلق بأنواع المستحضرات الطبية المسموح بها فى فترة الحمل وتلك التى يجب تجنب استخدامها بشكل قاطع.

فى البداية يؤكد استشارى النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا أن هناك أنواعا محددة من مستحضرات التجميل، يحظر استخدامها بشكل قاطع فى فترة الحمل، وعلى رأسها تلك التى تحتوى على نسبة عالية من مركبات الأمونيا والأكسجين ذات الرائحة النفاذة، والتى تمتلك قدرة على اختراق مسام البشرة إلى الدم.

ومن تلك المستحضرات صبغات الشعر وكريمات تشقير شعر الجسم، كما يوضح عطية أن تلك المستحضرات تمثل خطورة خاصة على الجهاز التنفسى للمرأة فى فترة الحمل فى حال استنشاقها لفترة طويلة، خاصة أن الجهاز المناعى لجسم الحامل يعانى نوعًا من الضعف فى تلك المرحلة، ويسهل تأثر أعضاء الجسم بالمركبات الكيميائية بصورة أكثر حساسية.

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مصر 365