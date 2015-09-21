13,5 مليون جنيه لشراء سيارات إطفاء ومعدات للحماية المدنية بالوادي الجديد‎

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد بأنه تم رصد مبلغ 13,5 مليون جنية وذلك لشراء عدد 7 سيارات إطفاء مجهزة بأحدث الإمكانيات وبعض المعدات اللازمة في أعمال الحماية المدنية من بوابات الكترونية وأجهزه الكشف عن المفرقعات.

أكد عشماوي بأن السيارات والأجهزة سيتم توزيعها علي مراكز المحافظة حسب إحتياج كل مركز وأن ذلك يأتي ضمن حرص المحافظة في توفير الأمن والأمان وسرعة تلبية نداءات الاستغاثة في حالة وجود حرائق وكيفية التعامل معها بمعدات حديثة تساعد علي سرعة إخمادها بأقل خسائر.

تم اعتماد مبلغ 88,4 مليون جنيه كحصة للمحافظة للعام المالي 2015 / 2016 بزيادة 31 مليون جنية عن العام السابق وذلك لتوزيعها علي مراكز المدن والقطاعات الخدمية المختلفة.