تشكيل #في_القمة – حاتم بطيشة يختار الفريق الأفضل للزمالك.. ' خطة دفاعية '

التأمين الدفاعي يبدو الأنسب للزمالك في وجهة نظر المعلق الرياضي الكبير حاتم بطيشة، ذلك قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر مساء اليوم الاثنين مع تمام السابعة.

عمر جابر وأحمد توفيق وطارق حامد مع معروف يوسف. هذا هو الرباعي الذي انتخبه بطيشة لقيادة وسط الزمالك أمام الأهلي.

واختار بطيشة لشغل الخط الخلفي حازم إمام مع ثنائي قلب الدفاع علي جبر ومحمد كوفي، في حين يفضل للظهير الأيسر حمادة طلبة.

ماذا عن الهجوم؟

ينظر بطيشة للثنائي كهربا وباسم مرسي كأفضل خط هجوم يستطيع قيادة الزمالك في الموقعة المرتقبة.

حارس المرمى؟ جنش.

ترغب في التعرف على تشكيل بطيشة للأهلي.. اضغط هنا