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تشكيل #في_القمة - نجم الأهلي والزمالك السابق يختار الفريق الأفضل

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تشكيل #في_القمة - نجم الأهلي والزمالك السابق يختار الفريق الأفضل تشكيل #في_القمة - نجم الأهلي والزمالك السابق يختار الفريق الأفضل

ما هو التشكيل الأنسب ليبدأ به كل الأهلي والزمالك موقعة نهائي كأس الإثنين؟ نجم الفريقين السابق يجيب لـFilGoal.com.

اختار طارق السعيد الحارس محمود جنش ليحمي عرين الأبيض ومعه حازم إمام وعلي جبر وحمادة طلبة ومحمد كوفي وأحمد توفيق ومعروف يوسف وطارق حامد وأيمن حفني ومحمود كهربا وباسم مرسي.

ووقع اختيار نجم منتخب مصر السابق على شريف إكرامي وباسم علي وسعد سمير ومحمد نجيب وحسين السيد.

وفي وسط ملعب الأهلي اختار حسام عاشور وأحمد فتحي ورمضان صبحي وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا.

ويفضل طارق السعيد أن يرى عمرو جمال مهاجما وحيدا في تشكيل الأهلي للمباراة.

ويتواجه الناديان على ملعب بتروسبورت في أول نهائي لكأس مصر بينهما منذ عام 2007.

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