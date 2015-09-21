تشكيل #في_القمة – عمرو جمال يقود هجوم الأهلي

يقود عمرو جمال هجوم الأهلي أمام الزمالك في ملعب بتروسبورت مساء الاثنين على شرف نهائي كأس مصر.

ويعول فتحي مبروك المدير الفني للأهلي على رمضان صبحي ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد في دعم عمرو جمال.

وفي غياب حسام غالي للإصابة، يتمركز حسام عاشور مع أحمد فتحي أمام الخط الخلفي للشياطين الحمر.

ويدافع باسم علي ومحمد نجيب وسعد سمير وحسين السيد عن مرمى شريف إكرامي.

وخرج أحمد الشيخ من قائمة الأهلي للمباراة.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

الحارس: شريف إكرامي

الدفاع: باسم علي – محمد نجيب – سعد سمير - حسين السيد

الوسط: حسام عاشور – أحمد فتحي - رمضان صبحي – مؤمن زكريا – عبد الله السعيد

الهجوم: عمرو جمال