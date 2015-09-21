#في_القمة - كما انفرد في الجول.. الزمالك بالزي الأزرق الكامل أمام الأهلي

يرتدي الزمالك الزي الأزرق كاملا أمام الأهلي في قمة الكرة المصرية مساء اليوم الاثنين في الساعة السابعة مساء على شرف نهائي كأس مصر.

الزمالك في الاجتماع الفني استقر على أن يكون هو الطرف الذي سيغير اللون الذي يتشابه مع ملابس الأهلي.

وكان أمام الزمالك خيار من اثنين. الأول هو اللجوء إلى سروال أزرق مع الاحتفاظ بالقميص الأبيض أو اللجوء للزي الأزرق كاملا.

وكان FilGoal.com قد نشر مساء عصر يوم الأحد أن الزمالك يدرس اللجوء إلى الزي الأزرق كاملا.

وقال علاء عبد الغني المدرب في الجهاز الفني للزمالك إن النادي اختار الزي الأزرق كاملا للقاء الهام.