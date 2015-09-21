شرطة السياحة تعيد سلسلة ألماظ لسائحة من داخل غسالة عقب سرقتها بشرم الشيخ

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، مساعد الوزير، من ضبط فتاة مدلكة مساج فى أحد الفنادق بشرم الشيخ عقب سرقتها لسلسلة ألماظ من سائحة أيرلندية، وذلك بإشراف اللواء علاء السباعى، مدير مباحث الإدارة.

بداية الواقعة عقب تلقى العقيد خالد المليجى رئيس مباحث شرطة السياحة بجنوب سيناء بلاغا من سائحة أيرلندية بسرقة سلسلة ألماظ داخل غرفة المساج بالفندق محل إقامتها المؤقت بشرم الشيخ.

وتأكيدا على ضبط كل أشكال الجريمة بكل صورها، وبالعرض على العميد أشرف يعقوب، مدير إدارة شرطة السياحة بجنوب سيناء، كلف بتشكيل فرق بحث وتحرى لفحص البلاغ والتأكد من صحته من عدمه.

وعلى الفور انتقل المقدم وليد عابدين، رئيس مباحث سياحة شرم الشيخ، بالاشتراك مع كل والرائد هانى قداده رجال شرطة السياحة بجنوب سيناء لمحل الواقعة، وبعد إجراء التحريات والتأكد من صحة المعلومات، تبين أن وراء تلك الجريمة فتاة تدعى "سماح" قامت أثناء تدليكها للسائحة فى جلسة مساج بسرقة سلسلتها الألماظ وأخفتها فى ملابسها وبعد فترة قامت المتهمة بالذهاب إلى منزلها وتركت السلسلة بالغسالة، ثم ذهبت لمحل عملها مرة أخرى.

الأمر الذى أدى إلى قيام ضباط شرطة السياحة والآثار بشرم الشيخ إلى التوجه إلى منزل المتهمة واصطحاب الغسالة والاستعانة بفنى لتفكيك الغسالة، وتبين أن السلسلة داخل الغسالة من الداخل، وبمواجهة المتهمة بالواقعة والتحريات اعترفت بما هو منسوب إليها، وأضافت أنها كانت تمر بضائقة مالية، تحرر محضر بالواقعة وأرسل إلى النيابة للتحقيق.