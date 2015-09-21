إصابة موظف وزوجته فى حادث تصادم بإيتاى البارود فى البحيرة

أصيب منذ قليل موظف وزوجته فى حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وتم نقلهما لمستشفى إيتاى البارود بالبحيرة.

وكان اللواء محمد عماد سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارًا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث وبالفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ى س ه 379 ميكروباص قيادة عبد القادر إبراهيم قنديل موظف ومقيم أرض اللواء جيزة والسيارة رقم ق ف ر 6975 ف ط س 1354 نقل بمقطورة قيادة هشام سيد معروف سائق ومقيم بنها قليوبية، أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بمؤخرة السيارة الثانية والمتوقفة على جانب الطريق أسفر الحادث.. عن إصابة قائد السيارة الأولى ومرافقته زوجته شلبية محمد السيد 37 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان بجروح وكسور بالجسم وتم نقلهما لمستشفى إيتاى البارود العام للعلاج

تحرر عن ذلك المحضر 19520 /2015 جنح إيتاى البارود