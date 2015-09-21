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إحالة مسجل خطر للجنايات لمحاولته قتل معاون مباحث فى المنيا

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إحالة مسجل خطر للجنايات لمحاولته قتل معاون مباحث فى المنيا إحالة مسجل خطر للجنايات لمحاولته قتل معاون مباحث فى المنيا
قرر المستشار أسامة عبد المنعم المحامى العام لنيابات شمال المنيا إحالة مسجل شقى خطر فئة (ا) لمحكمة الجنايات لمحاولته قتل النقيب حازم الحينى معاون مباحث مركز سمالوط مطلقا الرصاص الحى عليه مما أدى لإصابته بطلقات نارية بالقدم، وذلك أثناء محاولته القبض على المتهم الذى كان مطلوباً ضبطه وإحضاره.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا قد تلقى اخطارا يفيد انه أثناء تفقد النقيب حازم الحينى الحالة الامنية بقرى سمالوط ومحاولة القبض على حسام ا 36 سنة وشهرته سيد مسجل شقى خطر والمطلوب ضبطه واحضاره فى 3 قضايا و25 حكم قضائى ولديه 156 سابقه جنائية مابين قتل وسرقات بالإكراه وبلطجه إلا أن المتهم فور رؤيته للقوة الامنيه أطلق الرصاص الحى على معاون المباحث محدثا إصابته بطلقات ناريه بالقدم وألقى القبض على المتهم.

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مصر 365