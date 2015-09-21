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إصابة 13 شخصاً فى حادث تصادم بالفيوم

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إصابة 13 شخصاً فى حادث تصادم بالفيوم إصابة 13 شخصاً فى حادث تصادم بالفيوم
أصيب 13 مواطناً فى حادث تصادم بطريق "القاهرة / الفيوم"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة يفيد وصول 13 مصابا - منهم ثلاثة من المجندين - لقسم الطوارئ بمستشفى الفيوم العام جراء حادث تصادم بطريق القاهرة / الفيوم.

والمصابون هم: مرقص عاطف 21 سنة – عماد يوسف حزين 40 سنة – هانى هاشم 33 سنة – رمضان شعبان 23 سنة – أمير محمد 25 سنة – عبد العليم صالح 26 سنة – حسن على عبد التواب 30 سنة – صبرى محمد – إسلام أحمد رجب 16 سنة وشقيقه كريم 11 سنة – مصطفى منصور 33 سنة – جمعة محمد - رمضان أحمد.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وأخطرت النيابة التى أمرت بندب المهندس الفنى للمعاينة وتحديد أسباب الحادث.

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مصر 365