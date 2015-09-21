إصابة 13 شخصاً فى حادث تصادم بالفيوم

أصيب 13 مواطناً فى حادث تصادم بطريق "القاهرة / الفيوم"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة يفيد وصول 13 مصابا - منهم ثلاثة من المجندين - لقسم الطوارئ بمستشفى الفيوم العام جراء حادث تصادم بطريق القاهرة / الفيوم.
والمصابون هم: مرقص عاطف 21 سنة – عماد يوسف حزين 40 سنة – هانى هاشم 33 سنة – رمضان شعبان 23 سنة – أمير محمد 25 سنة – عبد العليم صالح 26 سنة – حسن على عبد التواب 30 سنة – صبرى محمد – إسلام أحمد رجب 16 سنة وشقيقه كريم 11 سنة – مصطفى منصور 33 سنة – جمعة محمد - رمضان أحمد.
وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وأخطرت النيابة التى أمرت بندب المهندس الفنى للمعاينة وتحديد أسباب الحادث.