مصرع عامل إثر إصابته بصعق كهربائى بحوش عيسى بالبحيرة

لقى منذ قليل عامل مصرعه إثر إصابته بصعق كهربائى بمركز حوش عيسى بالبحيرة.

وبالفحص تبين مصرع عبد الناصر محمود الملاوى 17 سنة عامل سيراميك ومقيم بندر حوش عيسى إثر إصابته بصعق كهربائى.

وبسؤال والد عبد الناصر محمود الملاوى 55 سنة فلاح ومقيم بذات العنوان قرر أنه حال قيامه بتركيب سيراميك بمنزله لامس أحد أسلاك الكهرباء فصعقه التيار وتوفى ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر 15830/2015 جنح مركز حوش عيسى.

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