الطب البيطرى بسوهاج: 30 مجزر جاهزون لعيد الأضحى خلال فترة العيد‎

فال الدكتور أحمد البدري مدير عام الطب البيطرى بمحافظة سوهاج في تصريح خاص لوكالة ” أونا ” للأخبار أن المديرية جاهزة لاستفبال عيد الاضحى المبارك حيث تم التأكيد على استعدادات جميع مجازر المحافظة والتى يبلغ عددها 30 مجزر وذلك من خلال متابع عملية ذبح الحيوانات والتأكد من سلامة الحيوانات قبل ذبحها مع النظافة الفورية للمجازر ورفع اى تراكمات لمياة الصرف الصحى او المخلفات الصلبة والتاكد من توافر المياة النظيفة المستخدمة فى عملية تنظيف الذبائح.

بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية وتوسيع دائرة الحملات التموينية على مستوى المحافظة للمرور على اللحوم المذبوحة خارج المجازر والتشديد على نقل اللحوم في سيارات ربع نقل أو تروسيكل بعد التأكد من تنظيف المكان الذى سوف توضع به اللحوم قبل وبعد الذبح.