القضاء الإداري بالأقصر يلزم «العليا للانتخابات» بإعادة إدراج مرشح بعد استبعاده

قررت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر برئاسة المستشار سيد عبدالحميد الهنداوي وعضوية المستشارين صلاح محمد سالم وعبدالحميد جادالكريم سليم وسكرتارية محمد دنقل حامد اليوم الاثنين قبول الطعن المقدم من المرشح الحسين بكري نوبي أحمد علي استبعاده من كشوف المرشحين والزام اللجنة العليا للانتخابات بادراج اسمه ضمن كشوف مرشحي الدائرة الثانية بعد ثبوت عدم تعاطيه للمخدرات .

وكانت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة قد اسبتعدت المرشح المذكور من كشوف المرشحين بالدائرة الثانية بعد إفادة التقرير الطبي الصادر من مستشفي الأقصر الدولي بتعاطيه لمخدر الترامادول الا ان المرشح طعن علي القرار أمام محكمة القضاء الإداري وقدم تقريرا طبيا صادر عن معامل اللجنة الطبية بالقاهرة أثبت عكس ما ذكر في تقرير المستشفي.

يشار الي أن المرشح المذكور قد نجح في انتخابات مجلس الشعب لعام2012 ضمن قائمة حزب النور ويخوض انتخابات مجلس النواب لعام 2015 كمستقل علي مقعد الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الأقصر .