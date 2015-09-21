أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

القضاء الإداري بالأقصر يلزم «العليا للانتخابات» بإعادة إدراج مرشح بعد استبعاده

Google+ Print
القضاء الإداري بالأقصر يلزم «العليا للانتخابات» بإعادة إدراج مرشح بعد استبعاده القضاء الإداري بالأقصر يلزم «العليا للانتخابات» بإعادة إدراج مرشح بعد استبعاده

أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر برئاسة المستشار سيد عبدالحميد الهنداوي وعضوية المستشارين صلاح محمد سالم وعبدالحميد جادالكريم سليم وسكرتارية محمد دنقل حامد اليوم الاثنين قبول الطعن المقدم من المرشح الحسين بكري نوبي أحمد علي استبعاده من كشوف المرشحين والزام اللجنة العليا للانتخابات بادراج اسمه ضمن كشوف مرشحي الدائرة الثانية بعد ثبوت عدم تعاطيه للمخدرات .

وكانت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة قد اسبتعدت المرشح المذكور من كشوف المرشحين بالدائرة الثانية بعد إفادة التقرير الطبي الصادر من مستشفي الأقصر الدولي بتعاطيه لمخدر الترامادول الا ان المرشح طعن علي القرار أمام محكمة القضاء الإداري وقدم تقريرا طبيا صادر عن معامل اللجنة الطبية بالقاهرة أثبت عكس ما ذكر في تقرير المستشفي.

يشار الي أن المرشح المذكور قد نجح في انتخابات مجلس الشعب لعام2012 ضمن قائمة حزب النور ويخوض انتخابات مجلس النواب لعام 2015 كمستقل علي مقعد الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الأقصر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا