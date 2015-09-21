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رئيس المنطقة الجغرافية لشركات البترول: لا خسائر مادية في حريق المعمل‎

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رئيس المنطقة الجغرافية لشركات البترول: لا خسائر مادية في حريق المعمل‎ رئيس المنطقة الجغرافية لشركات البترول: لا خسائر مادية في حريق المعمل‎

أرشيفية

قال المهندس محمد عرابي رئيس المنطقة الجغرافية لشركات البترول بالسويس وسيناء، إن الحريق المحدود الذي شهدته شركة السويس لتصنيع البترول “المعمل”، لم يتسبب فى أي خسائر مادية أو أي إصابات بين العاملين.

وأكد المهندس عرابي فى تصريحات صحفية، أنه أثناء عملية الصيانة لأحد المستودعات، بمنطقة المستودعات الشمالية حدث حريق محدود بـ “طرنش” الخطوط، نتيجة لوجود رواسب بترولية تسببت فى حدوث إشتغال مفاجئ نتيجة لتطاير أثير المواد البترولية، فى ظل وجود أعمال لحام وتطاير الشرر منها .

وتم السيطرة على الحريق فى حينه حيث لم يتجاوز منطقة مساحتها 6 ×10 أمتار، وعقب ذلك انتظمت جميع وحدات الشركة فى عملها، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بالمواد البترولية أو بالمعدات.

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