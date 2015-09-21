"الأعلى للجامعات": لن نسمح بتعطيل الدراسة.. وإحالة المخالفين للتحقيق

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فى اجتماعه اليوم، أنه لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية، وأن خروج أى شخص على الأعراف والتقاليد الجامعية سيتم إحالته لجهات التحقيق.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات ضرورة الانتهاء من التحويلات بين الكليات، وإعلان الجداول الدراسية، وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية، مع توفير كافة وسائل التأمين اللازمة للجامعات قبل بداية العام الجامعى.

وأشار المجلس، فى بيان إعلامى اليوم، إلى أهمية تحقيق انضباط العملية التعليمية فى مختلف الجامعات منذ اليوم الأول للدراسة الذى يوافق الاثنين المقبل، معربًا عن تطلعه لعام جامعى جديد تتحقق فيه كل أهداف العملية التعليمية المنشودة.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا، ظهر اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وفى بداية الجلسة قدم الوزير التهنئة لأسرة الجامعات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبدء العام الجامعى الجديد، وناقش المجلس استعدادات الجامعات لبدء العام الجامعى الجديد، من حيث استكمال المنشآت الجامعية والمعامل والورش وتجهيزها للعملية التعليمية.



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