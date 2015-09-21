أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الأعلى للجامعات": لن نسمح بتعطيل الدراسة.. وإحالة المخالفين للتحقيق

Google+ Print
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فى اجتماعه اليوم، أنه لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية، وأن خروج أى شخص على الأعراف والتقاليد الجامعية سيتم إحالته لجهات التحقيق.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات ضرورة الانتهاء من التحويلات بين الكليات، وإعلان الجداول الدراسية، وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية، مع توفير كافة وسائل التأمين اللازمة للجامعات قبل بداية العام الجامعى.

وأشار المجلس، فى بيان إعلامى اليوم، إلى أهمية تحقيق انضباط العملية التعليمية فى مختلف الجامعات منذ اليوم الأول للدراسة الذى يوافق الاثنين المقبل، معربًا عن تطلعه لعام جامعى جديد تتحقق فيه كل أهداف العملية التعليمية المنشودة.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا، ظهر اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وفى بداية الجلسة قدم الوزير التهنئة لأسرة الجامعات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبدء العام الجامعى الجديد، وناقش المجلس استعدادات الجامعات لبدء العام الجامعى الجديد، من حيث استكمال المنشآت الجامعية والمعامل والورش وتجهيزها للعملية التعليمية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365