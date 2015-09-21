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بالصور.. نجاة رضيعة سورية بعد إصابة أمها بشظايا فى الرحم قبل ولادتها

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نجح أطباء بإحدى مستشفيات حلب، فى إنقاذ رضيعة سورية، بعدما أصيبت والدتها بشظايا فى الرحم، قبل ولادتها، اليوم الاثنين.

وتعرضت الأم لإصابات بالغة فى الرحم طالت الجنين، جراء قصف صاروخى فى حلب، إلا أن الأطباء تمكنوا من إجراء ولادة قيصرية ناجحة، برغم إصابة الأم والطفلة.

وبعد الولادة، تبين إصابة الرضيعة بشظايا فى جبينها، وتمكن الأطباء من إسعافها، وذلك بحسب تقرير مصور لقناة CCTV، وصحيفة ديلى ميل البريطانية .

محاولة إزالة الشظايا فى جبين المولودة -اليوم السابع -9 -2015
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محاولة إزالة الشظايا فى جبين المولودة

فريق المسعفين ينجح فى إخراج الجنين على قيد الحياة -اليوم السابع -9 -2015
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فريق المسعفين ينجح فى إخراج الجنين على قيد الحياة

ولدت الطفلة مصابة بشظايا جراء الهجوم الصاروخى -اليوم السابع -9 -2015
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ولدت الطفلة مصابة بشظايا جراء الهجوم الصاروخى

ولادة قيصرية طارئة للأم بعد الهجوم -اليوم السابع -9 -2015
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ولادة قيصرية طارئة للأم بعد الهجوم

محاولة إسعاف الصغيرة -اليوم السابع -9 -2015
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محاولة إسعاف الصغيرة


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