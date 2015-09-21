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بالصور.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم قبل يومين من الوقوف بجبل عرفات

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أيام قليلة تفصلنا عن الركن الأعظم فى الحج وهو الوقوف بعرفة فى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية ، التى شهدت توافد ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج، وقد استهل الحجاج فريضتهم بطواف القدوم حول الكعبة المشرفة وطواف القدوم هو ما يطلق عليه طواف التحية لبيت الله الحرام، وقد رصدت عدسات وكالة الأنباء الفرنسية مجموعة من أجمل صور طواف الحجيج حول الكعبة المشرفة لأداء أول أركان الحج وهو طواف القدوم.

الحجاج يحاولون لمس الكعبة المشرفة -اليوم السابع -9 -2015
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الحجاج يحاولون لمس الكعبة المشرفة

الحجيج يستهلون اركان الفريضة بطواف القدوم -اليوم السابع -9 -2015
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الحجيج يستهلون اركان الفريضة بطواف القدوم

الحجاج يلتقطون الصور مع الحمام فى ساحة الحرم -اليوم السابع -9 -2015
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الحجاج يلتقطون الصور مع الحمام فى ساحة الحرم

الملايين من كل بلاد العالم يأتون لأداء فريضة الحج -اليوم السابع -9 -2015
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الملايين من كل بلاد العالم يأتون لأداء فريضة الحج

أب يحمل ابنته ويطوف بها -اليوم السابع -9 -2015
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أب يحمل ابنته ويطوف بها

تبدأ طقوس الحج الفعلية فى يوم عرفة -اليوم السابع -9 -2015
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تبدأ طقوس الحج الفعلية فى يوم عرفة

الأراضى المقدسة شهدت توافد الحجاج بالملايين إلى أراضيها -اليوم السابع -9 -2015
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الأراضى المقدسة شهدت توافد الحجاج بالملايين إلى أراضيها

حجاج بيت الله الحرام -اليوم السابع -9 -2015
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حجاج بيت الله الحرام

الطواف حول الكعبة -اليوم السابع -9 -2015
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الطواف حول الكعبة

الكعبة المشرفة -اليوم السابع -9 -2015
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الكعبة المشرفة

الدعاء إلى الهق سبحانه وتعالى -اليوم السابع -9 -2015
>

الدعاء إلى الهق سبحانه وتعالى

الحجاج والمصلون يلتقطون صورا للكعبة المشرفة -اليوم السابع -9 -2015
>

الحجاج والمصلون يلتقطون صورا للكعبة المشرفة

سيدة تدعو الله وهى تنظر للكعبة -اليوم السابع -9 -2015
>

سيدة تدعو الله وهى تنظر للكعبة

سيدات يلتقطن صورا للكعبة المشرفة -اليوم السابع -9 -2015
>

سيدات يلتقطن صورا للكعبة المشرفة


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مصر 365

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