بالصور.. إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على المدخل الشمالى لمدينة بيت لحم، نصرة للأقصى.

وذكر مصدر أمنى أن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى محيط مسجد بلال بن رباح، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المطاطى وقنابل الغاز والصوت، ولا تزال المواجهات تدور حاليا.

وفى الخليل، طالب مشاركون فى مسيرات نصرة للمسجد الأقصى نظمت فى المحافظة اليوم، المجتمع الدولى للتدخل لوقف الاعتداءات على الأقصى والمقدسات الإسلامية.

وانطلقت المسيرات فى كافة القرى والبلدات ومخيمات محافظة الخليل، بمشاركة المعلمين وطلبة المدارس، وتم رفع لافتات تستنكر استمرار اعتداء قوات الاحتلال على الأقصى، وأخرى تطالب المجتمع الدولى بالتدخل لإنقاذ المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

وقال أمين سر اتحاد المعلمين الفلسطينيين فى محافظة الخليل رشاد الجنيدى، أن هذه الفعاليات التى شارك فيها طلبة المدارس فى كافة مديرات التربية والتعليم، تأتى فى سياق دعم القدس واستنكارا لسياسة الاحتلال التى تستهدف المسجد الأقصى وتسعى لتهويده.

ودعا المعلمين إلى الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه؛ للتأكيد على عروبة القدس وإسلامية المقدسات الإسلامية التى يسعى الاحتلال إلى تهويدها.

ودعت القوى الوطنية للعمل الجاد لإنهاء الانقسام لمواجهة إجراءات الاحتلال وممارساتها اليومية، وقمعها للمصليين فى المسجد الأقصى ومحاولاتها الرامية إلى تدمير المسجد الأقصى وتفريغه من المسلمين.



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