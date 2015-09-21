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بالصور.. ألمانيا تستقبل دفعة جديدة من اللاجئين السوريين بعد عبورهم من النمسا

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بدأت السلطات الألمانية استقبال دفعة جديدة من اللاجئين السوريين، اليوم الاثنين، بعدما اجتازوا الحدود النمساوية، عبر خطوط السكك الحديدية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وصل اللاجئون جنوب شرق ألمانيا، حيث بدأت السلطات الألمانية إجراءات تسجيلهم، وغير ذلك من الإجراءات الأمنية، تمهيداً لاستضافتهم بشكل مؤقت.

ألمانيا تستقبل عددا جديدا من اللاجئين وتبدأ فى تسجيلهم -اليوم السابع -9 -2015
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ألمانيا تستقبل عددا جديدا من اللاجئين وتبدأ فى تسجيلهم

القوات تصور الوافدين من أجل تسجيلهم -اليوم السابع -9 -2015
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القوات تصور الوافدين من أجل تسجيلهم

بدء توافد لاجئين جدد على الحدود الألمانية -اليوم السابع -9 -2015
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بدء توافد لاجئين جدد على الحدود الألمانية

وصل اللاجئون من خلال مدينة Freilassing فى جنوب شرق ألمانيا -اليوم السابع -9 -2015
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وصل اللاجئون من خلال مدينة Freilassing فى جنوب شرق ألمانيا

. كانوا قد استقلوا القطارات عبر الحدود الألمانية النمساوية -اليوم السابع -9 -2015
>

. كانوا قد استقلوا القطارات عبر الحدود الألمانية النمساوية

. جانب من عمليات التسجيل -اليوم السابع -9 -2015
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. جانب من عمليات التسجيل

. اللاجئون السوريون -اليوم السابع -9 -2015
>

. اللاجئون السوريون

. على الحدود الألمانية النمساوية -اليوم السابع -9 -2015
>

. على الحدود الألمانية النمساوية

فى مدينة Freilassing فى جنوب شرق ألمانيا -اليوم السابع -9 -2015
>

فى مدينة Freilassing فى جنوب شرق ألمانيا

أحد اللاجئين -اليوم السابع -9 -2015
>

أحد اللاجئين

. اللاجئون ينتظرون بدء إجراءات تسجيلهم -اليوم السابع -9 -2015
>

. اللاجئون ينتظرون بدء إجراءات تسجيلهم

. اللاجئون ينتظرون بدء إجراءات تسجيلهم -اليوم السابع -9 -2015
>

. اللاجئون ينتظرون بدء إجراءات تسجيلهم

فرحة أسرة سورية للوصول لألمانيا -اليوم السابع -9 -2015
>

فرحة أسرة سورية للوصول لألمانيا

فرحة أحد الأطفال بعد النجاح فى الوصول لألمانيا -اليوم السابع -9 -2015
>

فرحة أحد الأطفال بعد النجاح فى الوصول لألمانيا

. أحد الأطفال يلعب فى انتظار بدء تسجيل البيانات على الحدود الألمانية النمساوية -اليوم السابع -9 -2015
>

. أحد الأطفال يلعب فى انتظار بدء تسجيل البيانات على الحدود الألمانية النمساوية


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