بالصور.. ألمانيا تستقبل دفعة جديدة من اللاجئين السوريين بعد عبورهم من النمسا

بدأت السلطات الألمانية استقبال دفعة جديدة من اللاجئين السوريين، اليوم الاثنين، بعدما اجتازوا الحدود النمساوية، عبر خطوط السكك الحديدية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وصل اللاجئون جنوب شرق ألمانيا، حيث بدأت السلطات الألمانية إجراءات تسجيلهم، وغير ذلك من الإجراءات الأمنية، تمهيداً لاستضافتهم بشكل مؤقت.



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ألمانيا تستقبل عددا جديدا من اللاجئين وتبدأ فى تسجيلهم



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القوات تصور الوافدين من أجل تسجيلهم



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بدء توافد لاجئين جدد على الحدود الألمانية



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وصل اللاجئون من خلال مدينة Freilassing فى جنوب شرق ألمانيا



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. كانوا قد استقلوا القطارات عبر الحدود الألمانية النمساوية



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. جانب من عمليات التسجيل



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. اللاجئون السوريون



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. على الحدود الألمانية النمساوية



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فى مدينة Freilassing فى جنوب شرق ألمانيا



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أحد اللاجئين



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. اللاجئون ينتظرون بدء إجراءات تسجيلهم



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. اللاجئون ينتظرون بدء إجراءات تسجيلهم



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فرحة أسرة سورية للوصول لألمانيا



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فرحة أحد الأطفال بعد النجاح فى الوصول لألمانيا



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. أحد الأطفال يلعب فى انتظار بدء تسجيل البيانات على الحدود الألمانية النمساوية