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حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 72 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

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حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 72 سجينا بمناسبة عيد الأضحى حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 72 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

 أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالإفراج عن  72 سجينا - أثبتوا حسن سيرة وسلوك خلال قضائهم مدة العقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في الإدارة العامة لشرطة عجمان وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد - وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم عودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم ولتكتمل فرحة العيد بعودة النزلاء إلى أسرهم.

ورفع العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام الإدارة العامة لشرطة عجمان بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على مبادرة سموه بالعفو عن المحكومين والتي تعكس حرص سموه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصا أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم.

وأوضح أن أمر سموه يؤكد إحساسا عميقا بأهمية أن يتمتع الإنسان بحريته وأن تظل أبواب العودة مفتوحة والتراجع عن الأخطاء والاستفادة من الدروس والعبر التي مر بها السجناء خلال الفترة الماضية وسبيلا إلى الاستقامة والتوبة النصوح في حياتهم.

وأعرب العميد النعيمي عن تمنياته أن تكون فترة العقوبة كافية لاصلاحهم وعودتهم للمجتمع كأشخاص أسوياء يقوموا بدورهم في خدمة الوطن.

وأشار إلى أنه سيتم مباشرة إجراءات الإفراج عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم فورا وإبعاد الأشخاص الصادر بحقهم حكم بالإبعاد عن البلاد .
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