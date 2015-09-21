محمد بن راشد يتقبل تعازي أمير قطر في وفاة نجله راشد

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - تقبل التعازي في وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه.

فقد استقبل سموه في قصره في زعبيل قبل ظهر اليوم - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي - صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة يرافقه رئيس وزرائه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل خليفة.

حيث قدم سمو أمير قطر التعازي إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .. معربا عن عميق حزنه لفقدان الراحل الشاب الشيخ راشد راجيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه و يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته و آل مكتوم الكرام وشعب الإمارات جميل الصبر وحسن العزاء.

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