أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يتقبل تعازي أمير قطر في وفاة نجله راشد

Google+ Print
محمد بن راشد يتقبل تعازي أمير قطر في وفاة نجله راشد محمد بن راشد يتقبل تعازي أمير قطر في وفاة نجله راشد

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - تقبل التعازي في وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه.

  فقد استقبل سموه في قصره في زعبيل قبل ظهر اليوم - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي - صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة يرافقه رئيس وزرائه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل خليفة.

 حيث قدم سمو أمير قطر التعازي إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .. معربا عن عميق حزنه لفقدان الراحل الشاب الشيخ راشد راجيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه و يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته و آل مكتوم الكرام وشعب الإمارات جميل الصبر وحسن العزاء.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية