النيابة العامة بأبوظبي تحيل قضية الرياضيين إلى المحكمة المختصة



> أحالت النيابة العامة بأبوظبي لاعبي كرة قدم وصاحب موقع الكتروني إلى محكمة جنح أبوظبي " محبوسون " وذلك لاستخدام اللاعبين خدمات الاتصالات في الإساءة وإيذاء مشاعر الاخرين وعرضهما تسجيل من شأنه الاخلال بالأداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية ولصاحب الموقع استخدامه وسائل تقنية المعلومات في إجراء تعديل على التسجيل موضوع القضية بهدف التشهير والإساءة للغير واستخدام الشبكة المعلوماتية واحدى وسائل تقنية المعلومات في نشر صورة المجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأدارته موقعا الكترونيا بموقع التواصل الاجتماعي في نشر تسجيل من شأنه الاخلال بالأداب العامة .

وطالبت النيابة العامة بأبوظبي في مذكرة الإحالة للمحكمة - التي تبدأ جلساتها يوم غد الثلاثاء الموافق / 22 / سبتمبر الجاري - تطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين والمقررة بالمادة / 17 / من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية والتي تعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن / 250 / ألف درهم ولا تتجاوز / 500 / ألف درهم وبالمادة / 21 / من ذات القانون والتي تعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة والغرامة التي لاتقل عن / 250 / ألف ولا تتجاوز / 500 / ألف درهم .

وأوضحت النيابة العامة أن قانون الجرائم الالكترونية يعاقب كل المشاركين في مثل هذه الجرائم بكافة صورها سواء كان بالظهور أو الإعداد أو التصوير أو إعادة الإرسال .. وطالبت بضرورة الانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو إستخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام .. مؤكدة أنها تقوم دائما باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يخالف القانون .. مطالبة أفراد المجتمع بالبعد وعدم استخدام الألفاظ الغير لائقة أو القيام بالترويج أو نشر أو ارتكاب أي سلوك يخالف القانون .

وتعود تفاصيل القضية إلى إنتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد اللاعبين منفعلا ويقوم بحركات غير لائقة موجها عبارات مسيئة لأحد الشخصيات الرياضية باستخدام ألفاظ بذيئة .. وقد أثار هذا الفيديو الذي إنتشر بشكل كبير إستياء المتابعين واعتبروا سلوكه إعتداء على قيم المجتمع الأخلاقية والدينية .

جدير بالذكر أن اللاعب الأول اعترف بالتحقيقات بأنه هو الشخص الذي يظهر في مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أكده اللاعب الثاني الذي اعترف بأنه هو من قام بتصويرهذا المقطع .. كما اعترف المتهم الثالث بنشره جزء من مجمل المقطع ويتمثل في جزئه الأول فقط وأنكر صلته بنشر الجزء الثاني من المقطع وادعى أن هناك من اخترق موقعه وأرسل ونشر الجزء الثاني دون علمه أو موافقته .\\\

وتهيب النيابة العامة أفراد المجتمع بالبعد عن السلوكيات المخالفة للقانون والتي لاتمت للأخلاق الحميدة بصلة وخاصة الرياضيين الذين ينظر اليهم كقدوة لرسم صورة ايجابية لممارسي الرياضة كونهم يمثلون قدوة للجماهير الرياضية والنشئ .

كما تهيب النيابة العامة بالبعد عن التعصب الرياضي سواء اثناء الممارسة او التشجيع وعدم الاساءة للآخرين سواء كانوا أشخاصا أو كيانات رياضية والتي سوف تواجها النيابة العامة بكل حسم في حال شكلت مخالفة لاحكام القانون .