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جنح سوهاج تحبس متهم 15 يومًا لاتهامه سرقة دراجة نارية بالإكراه

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جنح سوهاج تحبس متهم 15 يومًا لاتهامه سرقة دراجة نارية بالإكراه جنح سوهاج تحبس متهم 15 يومًا لاتهامه سرقة دراجة نارية بالإكراه

أرشيفية

قررت محكمة جنح بندر سوهاج، حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة أخر بالإكراه والاستيلاء على دراجته النارية ومبلغ 3 آلاف جنيه منه وهاتفه المحمول.

ترجع الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول سوهاج بلاغًا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره بشارع الجرجاوية بدائرة قسم أول سوهاج فوجئ بالمتهم يخرج عليه ويستوقفه بالدراجة النارية التى يستقلها وبحوزته سلاح أبيض ويقوم بتهديده واستولى منه على الدراجة النارية ومبلغ 3 آلاف جنيه وهاتفه المحمول وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا.

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