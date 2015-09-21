أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

كفيف مريض بأسوان يناشد وزير الأوقاف بتوفير فرصة عمل

Google+ Print
كفيف مريض بأسوان يناشد وزير الأوقاف بتوفير فرصة عمل كفيف مريض بأسوان يناشد وزير الأوقاف بتوفير فرصة عمل

وزير الأوقاف

يقول مصطفى جمعة أحمد الرشيدي من ذوي الاعاقة البصرية، كفيف بمدينة اسوان أنه حاصل على ليسانس الدراسات الإسلامية منذ 6 سنوات وخضع لعملية جراحية لاستئصال ورم حميد فى الفقرات القطنية فى العام الماضي يحتاج للمتابعة والكشف الطبية باستمرار عند أكثر من طبيب علاوة علي احتياجه لاجراء أشعة الرنين المغناطيسي شهريا وتتكلف مئات الجنيهات.

واضاف انه متزوج ويعول طفلة رضيعة عمرها ثلاثة أشهر ويضطر الي تركها هي ووالدتها عند بيت أهلها لعدم وجود سكن بينما يعيش هو على مساعدات أهل الخير بمسجد عباد الرحمن خلف عمارات التأمين الأهلية.

موضحًا أنه تقدم كثيراً للعمل خطيباً بالمكافأة أو حتى مقيم للشعائر بنسبة الـ 5% في مديرية الأوقاف ولكن لم يصله أي رد حتي الآن.

وناشد اللواء محافظ أسوان والدكتور وزير الأوقاف لمساعدته في الحصول علي فرصة عمل حتي يستطيع الانفاق علي أسرته ويسدد ثمن العلاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا