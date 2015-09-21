كفيف مريض بأسوان يناشد وزير الأوقاف بتوفير فرصة عمل

يقول مصطفى جمعة أحمد الرشيدي من ذوي الاعاقة البصرية، كفيف بمدينة اسوان أنه حاصل على ليسانس الدراسات الإسلامية منذ 6 سنوات وخضع لعملية جراحية لاستئصال ورم حميد فى الفقرات القطنية فى العام الماضي يحتاج للمتابعة والكشف الطبية باستمرار عند أكثر من طبيب علاوة علي احتياجه لاجراء أشعة الرنين المغناطيسي شهريا وتتكلف مئات الجنيهات.

واضاف انه متزوج ويعول طفلة رضيعة عمرها ثلاثة أشهر ويضطر الي تركها هي ووالدتها عند بيت أهلها لعدم وجود سكن بينما يعيش هو على مساعدات أهل الخير بمسجد عباد الرحمن خلف عمارات التأمين الأهلية.

موضحًا أنه تقدم كثيراً للعمل خطيباً بالمكافأة أو حتى مقيم للشعائر بنسبة الـ 5% في مديرية الأوقاف ولكن لم يصله أي رد حتي الآن.

وناشد اللواء محافظ أسوان والدكتور وزير الأوقاف لمساعدته في الحصول علي فرصة عمل حتي يستطيع الانفاق علي أسرته ويسدد ثمن العلاج.