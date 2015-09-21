“المصريين الأحرار”: تعديل الدستور قبل الانتخابات البرلمانية “مستحيل”

أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب “المصريين الأحرار”، أن تطوير التعليم هو بداية القضاء على الفقر، ولذلك اهتم الحزب ببرنامج تطوير المنظومة التعليمية في برنامجه الانتخابي.

وأضاف المتحدث – خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد الاثنين 21 سبتمبر، بالمقر الرئيسي للحزب- أن الهدف الرئيسي للبرنامج الانتخابي للحزب هو “القضاء على الفقر”، مشيرا إلى أن الحزب لديه مجموعة من أفضل العقول الاقتصادية في مصر، ولديه من الأفكار والتجارب ما يمكنه من تطبيق برنامجه للقضاء على الفقر.

وقال المتحدث باسم “المصريين الأحرار”، إن الحزب سيعلن عن إطلاق برنامجه الانتخابي في الأسبوع الأول للحملة الانتخابية، مع صورة جماعية لمرشحي الحزب في الدوائر المختلفة وعددهم 227 مرشحاً.

وحول التحالفات المزمع أن يعقدها “المصريين الأحرار” داخل البرلمان المقبل، أكد وجيه أن الحزب يمد يده لجميع الأحزاب المدنية من أجل تشكيل تحالفات سياسية قوية داخل البرلمان المقبل تمكنه من دعم ومساندة الدولة المصرية.

وحول موقف “المصريين الأحرار” من تعديل الدستور، قال شهاب وجيه، إنه من المستحيل عمليا تعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن الحزب يحترم بشدة الدستور المصري الذي وضعته لجنة الخمسين ووافق عليه الشعب المصري في الاستفتاء بنسبة 98%، رغم التحفظ على بعض النقاط فيه ومنها النظام الضريبي.

وعرض المتحدث، لأنشطة وفعاليات الحزب خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الخدمات التي يقدمها “المصريين الأحرار” للمواطنين في مختلف المحافظات ليست مرتبطة بالانتخابات، وأن مرشحي الحزب مستمرون في تقديم خدماتهم للمواطنين سواء قبل أو بعد الانتخابات وبما لا يخالف القانون.

وحول ما يتعرض له الحزب من هجمات وادعاء البعض بانتحال صفة قيادية داخل الحزب، قال وجيه إن هناك من يدعي أنه مؤسساً أو رئيساً للحزب وهو ليس عضواً في الحزب، مؤكدا أن “المصريين الأحرار” لن يتهاون في ذلك وسيواجه مثل هذه الأحداث من خلال الطرق القانونية.

وأشار المتحدث إلى إشادة الحزب بالحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة تم تشكيلها خلال أسبوع كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن متوسط أعمار وزرائها وتميزها بأنها حكومة تكنوقراط، يجعلنا متفائلين بها، مشيرا إلى إشادة لجنة الصحة في الحزب باختيار وزير الصحة د.أحمد راضي، في التشكيل الحكومي الجديد.

وعرض المتحدث لفعاليات أمانة ذوي الإعاقة في الحزب، وتنظيم ملتقى توظيفي لذوي الإعاقة.

ولفت وجيه، إلى الحملة التي أطلقتها أمانة الشباب في الحزب لتوضيح الفارق بين اختيار الناخب للمرشح الحزبي والمستقل، موضحا أن انتخاب المرشح الحزبي هو انتخاب لبرنامج وخطة عمل وضعها مجموعة من الخبراء في هذا الحزب.

وأشار إلى تنظيم الصالون الثقافي بالإسكندرية لندوة حول الرؤية المستقبلية للبرلمان المقبل، وإطلاق أمانة الحزب بالدخلية لحملة “نضف شارعك” للمساهمة في تنظيف الشوارع، ومشاركة مرشح الحزب في كفر صقر بالشرقية في وضع حجر أساس محطة مياه نقية.

وعرض إلى تصريح رئيس لجنة الرياضة ومرشح الحزب بدائرة المعادي وطرة الكابتن زكريا ناصف، بأنه سيخوض الانتخابات البرلمانية ومستعد لإطلاق حملته الدعائية خلال المدة القانونية، وذلك بعد رفض دعوى أقامها أحد خصومه لاستبعاده من الانتخابات.

وأشار المتحدث، لتنظيم مرشح الحزب بالسيدة زينب لدورة كرة قدم حضرها نخبة من الرياضيين، وإقامة ورشة عمل للمرأة بالمنيا، وافتتاح مقر الحزب بمحافظة الوادي الجديد.

ولفت إلى تصريحات مرشح الحزب في مصر الجديدة إسلام الغازولي بشأن مسؤولية البرلمان المقبل عن محاربة الفساد، وتنظيم أمانة الحزب في مصر الجديدة، لندوة حول تحديات البرلمان المقبل حاضر خلالها الإعلامي حمدي رزق، ودعم الحزب لوثيقة “الحق في طرق آمنة” والتي وقعها مرشح مدينة نصر أحمد فتحي مع مؤسسة “ندى” وذلك لوقف نزيف الأسفلت.

وأشار وجيه، إلى شكاوى سكان مدينة 6 أكتوبر من وسائل المواصلات، مطالبا جهاز المدينة والقطاع الخاص، بدعم منظومة النقل الداخلي في المدينة.

وقال المتحدث باسم الحزب، إن وسائل الإعلام في نظر “المصريين الأحرار” هى صوت الشعب، ولذلك نرحب دائما ببيان الحقائق أمام الإعلام.

وواصل حزب “المصريين الأحرار” الإعلان عن بعض أسماء مرشحيه للانتخابات والذين يصل عددهم على المقاعد الفردي لـ 227 مرشحاً ومنهم اللواء سلامة الجوهري عن دائرة زفتي، مفيد ثابت عن دائرة الوراق وأوسيم، إيهاب الهرميل عن دائرة مركز طنطا، سعيد طعيمة الغربية، محمود ريش بالمنوفية، السيد علي حماد بالمنوفية، محمد زكي بدر أمين الحزب بالمنوفية، العميد علاء عابد عن دائرة الصف، اللواء إبراهيم رفعت رضوان عن دائرة الواسطى، وهشام عكاشة بالفشن.

وتضمنت الأسماء أيضا إيناس إبراهيم بالمنصورة، عبد الله الطحاوى بالشرقية، د.محمد عبد الله بدمياط، أحمد علي بالمرج، عمرو عبد العظيم بأسوان، أحمد عبد ربه بطنطا، إسلام الغازولى بمصر الجديدة، أحمد فتحى بمدينة نصر، سيف الله مصطفى بمدينة نصر، منى جاب الله بمنشأة ناصر، طارق عبد الحميد رضوان بدار السلام، طارق السيد بالإسكندرية، محمد عبد الوارث بمينا البصل، لواء إبراهيم أطاطو ببيلا، د. سامى صقر بدسوق، شكري لمونة بدسوق، الدكتور صلاح المعداوى بفوه ومطوبس، إيهاب الطماوي بشبرا، يوسف نعيم بالساحل، ومصطفى سالم بسوهاج.