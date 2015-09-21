منظمة العمل الدولية تختتم برنامجها التدريبي بمركز شباب بورفؤاد

بورسعيد جمال نوفل

اختتمت منظمة العمل الدولية برنامج تدريبى ” نادى البحث عن وظيفة ” بمركز شباب بورفؤاد بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و محافظة بورسعيد و جهاز تشغيل شباب الخريجين و المجلس القومى للمرأة و مجمع اعلام بورسعيد .

و قد تم تدريب عدد 20 من الشباب و الفتيات للتاهيلهم لسوق العمل و قد افتتحت التدريب بكلمة للمهندسة سحر لطفى مقرر المجلس القومى للمرأة ببورسعيد حول اهمية تاهيل الشباب لسوق العمل و ضرورة الحرص من جانب الخريجين على صقل مهاراتهم للالتحاق بالوظائف المناسبة بحضور سيد رمضان ممثل مشروع وظائف لائقة لشباب مصر بمنظمة العمل الدولية.

و تحدث محمود ابو زهرة مدير مركز شباب بورفؤاد حول اهمية تشجيع الشباب على صقل مهاراتهم و مواكبتها لسوق العمل و ان المركز يتضمن عدد من الانشطة المتنوعة التى تساعد الشباب على التاهيل لسوق العمل .

و بدأ التدريب بكلمة لمدربى البرنامج سماح حامد و محمد كمال مدربي برنامج نوادى البحث عن وظيفة بمنظمة العمل الدولية حول اهداف البرنامج و مدته عشر ايام و تم خلالها التعريف باليات تسويق الخريجين و تدريبهم على اظهار مهاراتهم و مؤهلاتهم بشكل يسمح لهم للتقدم للوظائف و اجتياز المقابلات الشخصية بنجاح و يتيح البرنامج ايضا تدريبهم على كيفية البحث فى سوق العمل من خلال اعلانات الصحف و المواقع الاليكترونية و غيرها كما تم التعريف بطرق كتابة السيرة الذاتية بشكل لائق و اضافة عدد من المرفقات التى تثرى السيرة الذاتية كبطاقة الاتصال و الخطاب التوضيحى و خطابات الشكر .

و تم توزيع عدد خاص من مجلة شغلانة عن قناة السويس الجديدة و اهم مجالات العمل فى مشروعاتها المستقبلية و الدورات المتاحة و تصدرها منظمة العمل الدولية و مديرية القوى العاملة كما قامت الاستاذة ايمان المهدى مدير جهاز تشغيل الخريجين بشرح طرق التواصل مع الجهاز لمتابعة الوظائف المتاحة و الدورات التى يمكن للشباب الالتحاق بها و تم من خلال البرنامج قيام الاستاذ سيد الفقى تدريب الشباب من خلال بعض الانشطة الرياضية على التغلب على المعوقات التى تواجههم و كيفية التغلب عليها . كما تم عرض لبعض قصص النجاح لبعض الشباب الذى تم تدريبهم وبالفعل نجحوا فى العثور على وظيفة.

و قام أيضًا إيهاب الدسوقي رئيس مجلس إدارة أحد الشركات السياحية بعرض عدد من قصص النجاح الموجودة في الواقع و التي لابد أن يقتدى بها الشباب فى بدايه حياتهم مستعرضًا خطوات فى حياته يجب ان يتخطاها كل شاب للوصول لهدفه و حاور المتدربين حول مفهوم النجاح عند كل منهم و ماذا يريد صاحب العمل فيمن يتقدم لهم فى الوظائف.

كما أكدت الإعلامية مرفت الخولى مدير عام مجمع اعلام بورسعيد انه يتم الاعلان عن هذه الدورات من خلال انشطة المجمع فى اطار التعاون مع منظمة العمل الدولية و مراكز الشباب المختلفة وتعد هذه الدورة الخامسة باجمالي 100 باحث عن عمل شاب وفتاة بنسبة 80 اناث و 20 ذكور . و تخلل البرنامج عدد من مجموعات العمل و التدريبات العمليه على المقابلة الشخصية و السيرة الذاتية و تم التاكيد على أهمية التواصل و المتابعة الدائمة و البحث الجاد للنجاح فى الحصول على وظيفة مناسبة .