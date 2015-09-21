النيابة الإدارية تحقق فى استخراج شهادات صحية للمقبلين على الزواج ببنى سويف

تواصل النيابة الإدارية بمركزومدينة الفشن جنوب بنى سويف تحقيقاتها مع مسئولى الوحدتين الصحيتين بقريتى مازورة وبدهل دائرة مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، فى واقعة العثور على شهادتين صحيتين تحملان الأختام المطلوبة وأسماء أشخاص من المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى خلوها من أى بيانات أخرى.

وقد أمر المستشار حسن عبد السلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة الفشن بالتحفظ على دفاتر الشهادات الصحية بما فيها السنوات السابقة، واستدعاء مسئولى الإدارة الصحية بمركز سمسطا لسؤالهم حول أسباب نقل دفاتر الشهادات الصحية من مقر الإدارة إلى وحدتى مازورة وبدهل.

تعود الواقعة إلى تلقى المحاسب أحمد دسوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا شكوى مرفق بها شهادتين صحيتين تحملان أسماء المقبلين على الزواج، وأكد مرسل الشكوى أن المسئولين عن استخراج الشهادات الصحية بوحدتى مازورة وبدهل يسلمونها لأحد مأذونى الناحية ليتمكن من عقد قران عروس لم تبلغ السن القانونية للزواج، بالإضافة إلى حصولهم على مبلغ 100 جنيه من العروسين مقابل ذلك رغم أنها تسلم مجاناً.

فقرر رئيس الوحدة المحلية إحالة الشكوى للشئون القانونية، وتم استدعاء مسئولى الوحدتين للتحقيق معهم وعقب انتهاء التحقيقات، أحيلت الواقعة إلى النيابة الإدارية بمركز الفشن للتحقيق فيها.