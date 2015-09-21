ضبط 3 ساقطات وراغب متعة أثناء ممارسة الرذيلة داخل شقة بالعجوزة

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى من ضبط 3 ساقطات وراغب متعة أثناء ممارسة الرذيلة داخل شقة خلف مستشفى العجوزة بالجيزة.

جاء ضبط المتهمين عقب ورود معلومات اللواء أسامة عايش مدير النشاط الخارجى بالإدارة بقيام ساقطة مسجلة فى عدة قضايا آداب بالإعلان على الإنترنت عن توفير عمل التدليك والمساج.

وعقب قيام العقيد أحمد صلاح بإجراء التحريات والتأكد من صحة المعلومات، وأضافت التحريات أن الساقطة تدعى "سمر.ع" قامت بتأجير شقة خلف مستشفى العجوزة داخل إحدى العقارات ووضعت على باب الشقة لافتة شركة للإنتاج الفنى لتكون ستارا لنشاطها الآثم.

وبعد إنهاء إجراءات قاد العميد أشرف كسبة القوة بالاشتراك مع المقدم سيد عبد الغفار والمقدم محمد الزغبى وتمت مداهمة الشقة، وتبين أن الشقة بداخلها عدد من الأسرة والأدوات الجنسية وجهاز كمبيوتر محمل بأفلام إباحية، وقد تم ضبط المتهمة الرئيسية وبصحبتها فتاتين وراغب متعة أثناء ممارسة الجنس الحرام، تحرر عن ذلك محضر، وأرسل إلى نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس، الذى أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.