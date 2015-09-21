غلق مصنع أعلاف بدون تراخيص وضبط 50 طن فول صويا بداخله بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من غلق مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية الثانية بقويسنا، وذلك لعمله بدون تراخيص وتم ضبط 20 طن ذرة صفراء و30 طن فول صويا مجهول المصدر تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، يفيد بغلق مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية الثانية بقويسنا، وذلك لعمله بدون تراخيص وتم ضبط 20 طن ذرة صفراء و30 طن فول صويا مجهول المصدر تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.