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مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

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مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة
لقى منذ قليل شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون فى حادث تصادم بطريق دمنهور - حوش عيسى أمام قرية الملهطانى بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية .

بالانتقال والفحص .. تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 6783 ب ى ج ميكروباص قيادة سلامة كامل عبد المقصود شريف 18 سنة سائق ومقيم قرية الشوكة دائرة المركز والسيارة رقم 2687 ب ف ص ميكروباص قيادة محمد حامد راتب 26 سنة سائق ومقيم حوش عيسى.

أثناء سير السيارة الثانية بالطريق وتخطيها إحدى السيارات فوجئ قائدها بالسيارة الأولى قادمة فى الاتجاه المقابل فلم يتمكن من تفاديها واصطدم بمقدمتها.

أسفر الحادث عن وفاة أحد مستقلى السيارة الثانية ويدعى محمود عبد الكريم مسعود 65 سنة عامل زراعى ومقيم حوش عيسى ... وإصابة قائدها وعدد 11 من مستقلى السيارتين بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج ... وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج، وتحرر عن ذلك المحضر 23803 /2015 جنح حوش عيسى.

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مصر 365