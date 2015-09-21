ضبط ورشة لتصنيع "البٌمب" يديرها عاطل بطنطا

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا بالغربية من القبض على عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية "البٌمب" وبحوزته كمية كبيرة من البارود والكبريت والزلط صغير الحجم وأدوات تستخدم فى التصنيع.

كانت معلومات قد وردت للرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم ثان طنطا بقيام طارق ا م ا 49سنة عاطل – مقيم شارع محمود جمعه –السلخانة القديمة –ثان طنطا سبق اتهامه فى ( 3 قضايا آخرها القضية رقم 20480 جنح ثان طنطا 2014 " ضرب" متخذا منزله مصنعا لتصنيع واتجار الألعاب النارية (البٌمب).

وبعرض المعلومات على اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهم تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية ضم ضباط مباحث قسم شرطة طنطا طنطا.

وبتقنيين الإجراءات تم استهداف منزل المتهم وضبطه أثناء قيامه بتصنيع كميات كبيرة من "البٌمب" وضبط 7كيلو بارود ، و20كيس أسود من البلاستك بداخلة كمية من البمب ،وجوال بداخله كمية من الورق القوى لصنع البمب،وجوال بداخلها زلط صغير الحجم وجوال بداخله كمية كبيرة من ملح الليمون،وكمية متوسطه من مادة الكٌحل،وكمية كبير من البلاستك بداخلة مسحوق البرونز،وكيس كبير الحجم بداخلة مسحوق اخضر يشبه مسحوق الكبريت،وكيس كبير الحجم بداخلة كمية من البارود كمية كبيرة من الأسلاك المعدنية (مقص حديدى،ومبلغ مالى 485 جنيها ،ومطواة ).

وقد اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار تحرر المحضر 23149 جنح ثان طنطا وتولت النيابة العامة التحقيق.