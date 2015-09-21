شاب يقتل والده بمساعدة نجل خاله مقابل زواجه من شقيقته بالشرقية

تخلص شاب فى الثامنة عشر من العمر من والده، بمساعدة نجل خاله، بقرية تابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية، وتم ضبط المتهمين، وجار عرضهما على النيابة العامة بأولاد صقر برئاسة محمد علاء الدين حريز وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة "سالم م س م" 42 سنة ميكانيكى ومقيم قرية أبو طاحون دائرة مركز أولاد صقر، وذلك بناحية مصرف رى بين عزبتى الصعايدة والأمير دائرة المركز والعثور على دراجته البخارية عليها آثار دماء، وتحرر المحضر رقم 3515 لسنة 2015 إدارى المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد أحمد عبد الرحمن شمس ومعاونيه النقيبين أحمد لاشين وثروت الأحمدى.. وتبين أن وراء ارتكاب الحادث نجل المجنى عليه ويدعى "محمد" 18 سنة ميكانيكى ونجل خاله ويدعى "أحمد م ر" 21 سنة وشهرته أحمد مزيكا مجند.

وتبين من خلال التحقيقات التى باشرها محمد علاء الدين حريز مدير نيابة أولاد صقر، أن نجل المجنى عليه اتفق مع نجل خاله على قتل والده مقابل زواجه من أخته التى يحبها ورفض أبوه زواجه منها وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الدافع الأساسى وراء القتل هو الانتقام من الأب لسوء معاملته لأبنائه وضربهم المستمر وضرب نجله الأكبر وتم ضبط المتهمين وجار عرضهما على النيابة العامة.