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بالصور..حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة للقضاء على القمامة من أمام المدارس

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فى استجابة لما نشره "اليوم السابع" عن تراكم القمامة أمام مدرسة السيدة نفيسة بمنطقة أرض الجنينة شن حى غرب شبرا الخيمة، برئاسة المحاسب السيد موسى، حملة مكبرة لرفع القمامة وتسوية الطريق أمام سور المدرسة وتركيب أعمدة إنارة، وأمر بسرعة تشجير الشارع استعدادًا لاستقبال الدراسة.

وقال المحاسب السيد موسى، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، إن الحملات مستمرة على جميع المناطق بالحى، وأنه كلف مسئولى النظافة، ومحمد محمود عبد الحميد، مدير المكتب الفنى بالحى، بسرعة البدء فى المرور يوميًا على المدارس التى يوجد أمام أسوارها قمامة، بالإضافة إلى حملات نقل الباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية مناشدًا المواطنين بعدم العودة مرة ثانية بإلقاء المخلفات والقمامة بعد كل حملة فى الشارع، مؤكدًا أن من حق كل مواطن أن يشعر بنظافة الشوارع.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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