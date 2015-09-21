ضبط أستاذ بجامعة الزقازيق تقاضى رشوة من محام للحصول على "الدكتوراه"

فى إطار الضربات المتلاحقة التى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية، من ملاحقة الفاسدين والمرتشين، تم ضبط أستاذ جامعى بجامعة الزقازيق ومحامٍ للاتفاق بينهما على قيام الثانى بدفع رشوة مالية للأول مقابل حصوله على درجة الدكتوراه.

وكشفت التحقيقات التى باشرها محمد سليم رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، ورود معلومات سرية للرائد مصطفى السعدنى بهيئة الرقابة الإدارية، عن قيام "م.م" أستاذ متفرغ بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق، بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من "م ح د" "محامى حر" ومقيم محافظة سوهاج، على سبيل الرشوة مقابل حصوله على درجة الدكتوراه تحت إشرافه من جامعة المنوفية، مستغلا أن باقى أساتذة الجامعة أعضاء لجنة الإشراف على الرسالة من تلاميذ المتهم الأول وأنه من ضمن أعضاء اللجنة العلمية التى رقتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه تم الاتفاق بين المحامى والأول على مبلغ مالى على أن يقوم المحامى بدفع مبالغ مالية على 5 دفعات فى حساب الأول البنكى، وتم ضبط المتهمين وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 510 لسنة 2015 عرائض جنوب القاهرة، وبالعرض على نيابة جنوب القاهرة قررت إخلاء سبيل المتهمين بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما.

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