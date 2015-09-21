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نصيحة 13: تخلصي من الحبوب المزعجة في فروة رأسك؟

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نصيحة 13: تخلصي من الحبوب المزعجة في فروة رأسك؟ نصيحة 13: تخلصي من الحبوب المزعجة في فروة رأسك؟

الإثنين 21-09-2015 17:54

على الرغم من أن مشكلة الحبوب المتكونة على فروة الرأس تعتبر أقل شيوعاً من ظهورها على البشرة، إلا أنه من الصعب التخلص منها، ففروة الرأس التي دائماً تفرز تعتبر أرضاً خصبة للحبوب، ولن يكون من السهل التغلب عليها، لذا فإنك تحتاجين إلى ثلاث خطوات لتحقيق ذلك، وهي:
1. استخدام الشامبو الجاف، إذ سيمنع البشرة من إفراز المزيد من الزيوت التي تفرزها في حالة استخدام الشامبو العادي، ولكن تجنبي الإكثار من استخدام الشامبو الجاف حتى لا يتسبب ذلك في انسداد مسام فروة رأسك، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ظهور جديد لحب الشباب.
2. اجعلي تدليك فروة رأسك من روتينك اليومي، ولكن عليك باستخدام التدليك الدائري الرقيق حتى لا تجرحي رأسك مع ضرورة تجنب استخدام الأظافر، بل استخدمي باطن الأصابع.
3. وأخيراً إذا لم تلاحظي تحسناً بعد مرور بضعة أسابيع عليك التوجه إلى طبيب جلد متخصص ليقوم باستخدام حقن الكورتيزون، والتي يمكنها أن تخلصك من كافة الحبوب في يوم واحد.

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سيدتي

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