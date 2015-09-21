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وزير الكهرباء يتعهد: لا تخفيف للأحمال خلال أيام العيد

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وزير الكهرباء يتعهد: لا تخفيف للأحمال خلال أيام العيد وزير الكهرباء يتعهد: لا تخفيف للأحمال خلال أيام العيد
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، تأجيل الصيانات الدورية والمناورات خلال إجازة العيد وسيتم توفير فرق فنية لسرعة التعامل مع الأعطال، وتوفير مولدات احتياطية متحركة، مؤكداً عدم إجراء أية تخفيفات للأحمال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "شاكر"، فى بيان له اليوم، أن الوزارة حريصة على استقرار التغذية الكهربائية فى جميع المحافظات من خلال انتظام الورادى وتواجد القيادات بمواقع العمل، لافتاً إلى أنه تقرر تأجيل موضوع ربط محطة شمال الجيزة مع الشبكة الموحدة.

وأوضح الوزير أن عملية ربط محطة شمال الجيزة بالشبكة الموحدة كان سيتطلب فتح خط الجهد الفائق "القاهرة 500/سمالوط" جهد 500 ك.ف، ومن ثم تخفيف بعض الأحمال خلال فترة الفصل وذلك لمدة أربعة أيام اعتبارا من 26 سبتمبر الجارى فى بعض المناطق بالوجه القبلى، مؤكداً عدم إجراء أية تخفيفات للأحمال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.


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