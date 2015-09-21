الداخلية تعلن سقوط خلية إرهابية متورطة فى أعمال تخريبية بالإسماعيلية

أعلنت وزارة الداخلية سقوط خلية إرهابية مكونة من كوادر وعناصر متطرفة نفذت عدة أعمال تخريبية بنطاق مدينة الإسماعيلية وأبو صير، وعثر بحوزتهم على متفجرات وبنادق آلية وذخيرة قبل ارتكاب أعمال تخريبية ثناء العيد.

وأفادت وزارة الداخلية فى بيان لها أن حماية أمن الوطن واستقراره وصون مقدراته سوف يظل دائمًا فى مقدمة أولويات عمل الأجهزة الأمنية التى تبذل فى سبيل تحقيقه كل الجهود.

وأضافت وزارة الداخلية، أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى حول قيام مسئولى تنظيم الإخوان الإرهابى بإعادة هيكلة لجان العمليات النوعية بنطاق مدينتى الإسماعيلية وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، واستحداث عدد من البؤر والخلايا الإرهابية التى تضم عناصر لجان العمليات النوعية الشبابية الهاربة وغير المرصودة أمنيًا بالنظر لضبط العديد من لجان العمل النوعى للمحافظة وقيامهم برصد وتحديد بعض أعضاء هيئة الشرطة تمهيدًا لاستهدافهم.

ونجحت أجهزة الأمن فى تحديد هوية المتهمين وهم: "عبدالله.ر"، و"محمد.ا"، و"أحمد.ط"، و"محمد.ا"، و"عبدالله.ا"، و"أسامة.ر"، و"أحمد.ف"، و"السيد.م"، و"على.س"، والقبض عليهم.

وتم تفتيش الأوكار التنظيمية المستخدمة لتخزين المتفجرات، حيث عثرت أجهزة الأمن على العديد من الأسلحة والمضبوطات أبرزها بندقيتين آليتين عيار 7,62×39 و3 خزينة سلاح آلى و32 طلقة آلية عيار 7,62×39 و(100) طلقة عيار 9 ملى و(3) فرد خرطوش محلى الصنع و(5) عبوات (3 عبوات هيكيلية مُعدة للاستخدام – عبوة هيكلية مُجهزة – عبوة هيكلية صغيرة الحجم).

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن، أن المتهمين ارتكبوا العديد من الأعمال التخريبية بمدينة الإسماعيلية ومناطق أخرى، أبرزها إضرام النيران بثلاث سيارات (أحدها مملوكة لأحد ضباط الشرطة – الصحفى علاء سليم – المواطن رسمى نجيب) وإضرام النيران بخمس سيارات مينى باص أمام مقار الجمعية التعاونية بالإسماعيلية واستهداف عدد من المنشآت الحكومية (محطات السكة الحديد بمحافظة الإسماعيلية – إضرام النيران ببرج لإحدى شركات الاتصالات – سنترال ومكتب بريد الإسماعيلية – مكتب الشهر العقارى بمدينة القنطرة غرب).

كما وضع الجناة عبوات متفجرة أمام (ماركت مترو – بنك CIB – مدرستى المنار الخاصة والقديس يوسف) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها الأمنية بكافة قطاعاتها فى ملاحقة أعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية وتجفيف منابع الدعم اللوجستى لعناصرها والتصدى للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أية أعمال إجرامية تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية فى كافة ربوع الجمهورية.