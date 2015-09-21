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شريف إسماعيل يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

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شريف إسماعيل يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك شريف إسماعيل يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلى نص البرقية: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.. رئــيــس الجمهـوريــة.. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والتى تتعاظم فيها أسمى معانى التضحية والفداء، يسعدنى ويشرفنى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة المباركة، معبرين لسيادتكم عن كل الحب والتقدير على عطائكم المتواصل من أجل شعب الوفى وتلبيتكم الدائمة لنداء وطننا العزيز ودعمكم المتواصل لقضايا شعوب المنطقة فى مسيرتها نحو إرساء قواعد السلام وتحقيق النهضة الشاملة.

وإننا يا سيادة الرئيس إذ نهنئكم بهذه المناسبة، ندعو المولى عز وجل أن يسدد على درب الخير والرخاء خطاكم، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".
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