3 سنوات سجنا لإبراهيم سليمان فى "سوديك" وإلزامه برد أكثر من مليار جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ مليار و64 مليون جنيه فى إعادة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سوديك".

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية كل من المستشارين جمال أبو طالب، وحسن السيد، وسكرتارية إبراهيم أحمد، ومحمد عبد العزيز.

وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدى راسخ، والحبس عام مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، وعزت عبد الرؤوف نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.



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