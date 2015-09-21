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محافظ الوادى الجديد يحيل شكوى أهالى "الشعلة" برفض تركيب محطة محمول للنيابة

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محافظ الوادى الجديد يحيل شكوى أهالى "الشعلة" برفض تركيب محطة محمول للنيابة محافظ الوادى الجديد يحيل شكوى أهالى "الشعلة" برفض تركيب محطة محمول للنيابة
قرر اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد إحالة شكوى مواطنى حى الشعلة بمدينة الخارجة إلى النيابة العامة، والذين يتضررون من إنشاء برج تقوية لإحدى شبكات المحمول فوق إحدى العقارات السكنية دون الرجوع للجهات المختصة فى استخراج التصاريح وما يسببه من أضرار على صحة المواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بإحالة الشكوى للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإنذار المواطن بإزالة البرج وإخطار هندسة الكهرباء بعدم توصيل التيار الكهربائى له.

وكان العشرات من أهالى حى الشعلة بمدينة الخارجة قد نظموا وقفة احتجاجية ضد إنشاء محطة تقوية لشبكات المحمول على سطح إحدى العمائر الكائنة بالحى وهو ما اعتبروه خطرا شديدا يهدد حياتهم وقدموا عدة شكاوى للجهات المختصة ولمحافظ الوادى الجديد والذى قرر إحالتها إلى النيابة العامة.

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