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اعتماد 2مليون جنيه لتطوير المرحة الأولى من المناطق العشوائية بالخارجة

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اعتماد 2مليون جنيه لتطوير المرحة الأولى من المناطق العشوائية بالخارجة اعتماد 2مليون جنيه لتطوير المرحة الأولى من المناطق العشوائية بالخارجة
أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، بأن المحافظة وضعت خطة لتطوير المناطق المحرومة والعشوائية وأولى هذه المناطق منطقة الشيخ ميمون ومنطقة مشربية غيث بمركز الخارجة بمساحة 30 فدانا، وبإجمالى عدد 320 مبنى وبتكلفة مالية 2 مليون جنيه، وذلك فى إطار الخطوات الجادة التى تقوم بها محافظة الودى الجديد لتقديم الخدمات المتكاملة لسكان المناطق المحرومة والعشوائية فى كافة مراكزها .

وأكد عشماوى بأن خطة التطوير تستهدف جميع المراكز، وذلك برفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والطرق واستحداث مساحات خضراء للمناطق المحرومة والعشوائية، وأنه بالفعل تم البدء فى أولى أعمال التطوير بالمنطقتين، وهو رفع مخلفات الهدم والبناء والمبانى التى تمثل خطورة.

وأشار عشماوى بأن الالتحام المباشر مع المشكلات ينتج عنه السرعة والدقة على وضع الحلول المناسبة، حيث إنه وجه المسئولين التنفيذيين بضرورة تواجدهم المستمر بين المواطنين والعمل على حل مشاكلهم بشكل جاد وسريع .

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مصر 365