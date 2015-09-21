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لحواء.. 6 عوامل تعرضك للإصابة بسرطان المبيض و10 أعراض شائعة للمرض

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لحواء.. 6 عوامل تعرضك للإصابة بسرطان المبيض و10 أعراض شائعة للمرض لحواء.. 6 عوامل تعرضك للإصابة بسرطان المبيض و10 أعراض شائعة للمرض
كشف تقرير طبى نشر بالموقع الطبى الأمريكى " OvarianCancer .org " أن هناك بعض العوامل التى ترفع فرص إصابة السيدات بسرطان المبيض، وتشمل:
>1.حدوث الدورة الشهرية قبل بلوغ عمر 12 عامًا.
>2.عدم خوض السيدة تجربة الولادة.
>3.ولادة أول طفل بعد بلوغ عمر الثلاثين.
>4.الوصول إلى سن اليأس بعد بلوغ عمر الخمسين.
>5.استخدام العلاجات الهرمونية التعويضية لعلاج أعراض انقطاع الطمث.
>6.عدم تناول أقراص منع الحمل مطلقًا.

وأضاف التقرير أن هناك بعض العلامات الدالة على الإصابة بسرطان المبيض ، و تشمل: الانتفاخ والتطبل – آلام الحوض أو البطن أو النزيف – الشعور بالشبع سريعًا – التبول بشكل متكرر للغاية – الإصابة بالغثيان وعسر الهضم – الإمساك أو الإسهال – ضيق التنفس – الشعور بالإعياء – آلام الظهر – زيادة الوزن.

وأوصى التقرير أنه حال الإصابة بهذه الأعراض أو بعضها، واستمرارها لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع فيجب استشارة الطبيب فورًا.
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