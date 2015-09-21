لحواء.. 6 عوامل تعرضك للإصابة بسرطان المبيض و10 أعراض شائعة للمرض

كشف تقرير طبى نشر بالموقع الطبى الأمريكى " OvarianCancer .org " أن هناك بعض العوامل التى ترفع فرص إصابة السيدات بسرطان المبيض، وتشمل:>1.حدوث الدورة الشهرية قبل بلوغ عمر 12 عامًا.>2.عدم خوض السيدة تجربة الولادة.>3.ولادة أول طفل بعد بلوغ عمر الثلاثين.>4.الوصول إلى سن اليأس بعد بلوغ عمر الخمسين.>5.استخدام العلاجات الهرمونية التعويضية لعلاج أعراض انقطاع الطمث.>6.عدم تناول أقراص منع الحمل مطلقًا.

وأضاف التقرير أن هناك بعض العلامات الدالة على الإصابة بسرطان المبيض ، و تشمل: الانتفاخ والتطبل – آلام الحوض أو البطن أو النزيف – الشعور بالشبع سريعًا – التبول بشكل متكرر للغاية – الإصابة بالغثيان وعسر الهضم – الإمساك أو الإسهال – ضيق التنفس – الشعور بالإعياء – آلام الظهر – زيادة الوزن.

وأوصى التقرير أنه حال الإصابة بهذه الأعراض أو بعضها، واستمرارها لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع فيجب استشارة الطبيب فورًا.

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